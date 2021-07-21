МИД: Россия будет твердо противостоять давлению со стороны США

МИД РФ заявил, что Россия будет твердо противостоять давлению со стороны США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел России заявило, что РФ будет твердо противостоять давлению со стороны Соединенных Штатов Америки.

21 июля под председательством главы ведомства Сергея Лаврова состоялось заседание министерства, на котором обсуждались отношения между Москвой и Вашингтоном. Участники заседания отметили, что обострение отношений произошло по вине США. Кроме того, Россия подвергается системному давлению со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

- Подобная линия Вашингтона, грубо нарушающая международное право, будет и далее встречать твёрдое противодействие в контексте отстаивания законных интересов Российской Федерации, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что наша страна и Соединенные Штаты нуждаются в хороших отношениях друг с другом, это отвечает интересам народов обоих государств. В качестве примера сфер для сотрудничества двух стран посол назвал борьбу с международным терроризмом и изменением климата. По его словам, страны "обречены на сотрудничество", а на споры и ссоры у них просто "нет времени".