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Политика21 июля 2021 15:13

Жириновский заявил, что его сын не будет преемником на посту главы ЛДПР

Вопрос преемничества в партии не обсуждался, сообщил лидер либерал-демократов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Жириновский заявил, что его сын не будет преемником на посту главы ЛДПР

Владимир Жириновский заявил, что его сын не будет преемником на посту главы ЛДПР

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Жириновский заявил, что его сын Игорь Лебедев не будет его преемником на посту главы партии ЛДПР.

До этого Лебедев сообщал, что решил приостановить свою политическую деятельность и не участвовать в выборах в Государственную думу в этом году.

- Абсолютно исключено (преемничество), постоянные ошибки. У нас нет преемника, будет съезд когда-нибудь и, если делегаты все решат, что пора, чтобы во главе партии стал новый человек, тогда он появится, — сказал Жириновский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политик сообщил, что его постоянно упрекали в том, что он якобы "за собой тащит сына". Жириновский рассказал, что теперь Лебедев решил заняться "своим отдельным делом", чтобы избежать подобных упреков.

В 2013 году Владимир Жириновский огласил список тех, кто может возглавить ЛДПР. Тогда он назвал Алексея Островского, Владимира Овсянникова, Елену Афанасьеву и Ярослава Нилова.