Альтштейн объяснил, как вакцинация может остановить появление новых штаммов коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал единственный способ спастись от постоянных мутаций коронавируса.

По словам специалиста, изменение штамма – это естественный процесс. Высока вероятность, что в будущем мы увидим новые штаммы SARS-CoV-2, которые будут опаснее существующих. Единственный способ ослабить вирус – это вакцинация.

- Нужно все время следить за мутациями. Слава Богу, пока все вакцины, которые разработаны, хорошие вакцины, они все работают, - говорит вирусолог в беседе с телеканалом «360».

Он согласился, что вакцина может терять свою эффективность с появлениям новых штаммов, но она все равно является надежной защитой и вакцинация в случае пандемии очень важна.

- Только активная вакцинация может остановить процесс изменения SARS-CoV-2. Вирус мутирует интенсивнее, когда быстро распространяется. Вот почему прививки единственный способ борьбы с новыми штаммами, - заключил вирусолог.

Ранее врачи объяснили, что предсказать появление осложнений после перенесенного коронавируса крайне сложно. Как правило проблемы возникают у людей, которые имет хронические заболевания, сообщает ФАН.