Владислав Шапша по поручению Владимира Путина сегодня проведет Прямую линию на телевидении, а 27 июля ВКонтакте

Владислав Шапша расскажет о наиболее важных событиях, которые затрагивают жизнь большинства жителей региона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время эфира Владислав Шапша расскажет о наиболее важных событиях, которые затрагивают жизнь большинства жителей региона, а также ответит на самые насущные вопросы калужан и выслушает пожелания земляков по решению тех или иных житейских проблем.

"За последнее время произошло много важных событий для региона и его жителей. Обсудим. Обязательно поговорим о том, что волнует калужан в данный момент. Во время эфира можно будет задавать вопросы", - анонсировал откровенный разговор на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава калужской области.

Свои вопросы на Прямую линию можно задать по телефону 8 (4842) 55-77-99 или прислать в народный чат «Ники-ТВ» по номеру 8-910-5155-366.

А в следующий вторник, 27 июля в 19.00 часов, Владислав Валерьевич выйдет в прямой эфир с пользователями социальной сети «Вконтакте». Любой человек может отправить свой вопрос губернатору Шапше в комментарии к посту на его странице в соцсети.