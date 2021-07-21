Эксперт рассказал, зачем нужно отключать компьютер на ночь

Эксперт объяснил, зачем отключать компьютер после работы Фото: Shutterstock

Когда компьютер работает слишком долго, нагрузка на систему охлаждения значительно возрастает. А это в свою очередь приводит к преждевременному износу техники и может даже спровоцировать возгорание устройства. Об этом рассказал Дмитрий Пятунин, директор по ИТ компании Oberon.

«Для некоторых пользователей компромиссным решением может быть использование режимов сна и гибернации. Во «сне» оборудование компьютера переходит в состояние низкого энергопотребления, все файлы и приложения, оставшиеся открытыми, сохраняются в оперативной памяти и будут доступны сразу после включения», - цитирует эксперта Газета.Ru.

Также специалист отметил, что при использовании режима гибернации все содержимое оперативной памяти переносится на энергонезависимый системный диск. Это позволяет исключить потерю данных, но повышает нагрузку на возобновляемость системы.

Кроме того Пятунин добавил, что даже если оставлять компьютер каждый вечер в спящем режиме, а утром возвращаться к работе, время от времени все равно необходимо перезагружать устройство. Это необходимо для обеспечения очистки оперативной памяти и применения установленных обновлений.