Вирусолог: справиться с возможным ростом заболеваемости COVID-19 весной можно при помощи вакцинации

Евгений Тимаков рассказал, как справиться с возможным ростом заболеваемости COVID-19 весной 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что возможный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России весной следующего года может пройти незаметно, если подготовиться к нему за счет вакцинации россиян.

- Когда начнется сезон весенний и удобный для его (коронавируса) размножения, если мы получим новую мутацию, мы увидим еще одну волну, если к этому времени мы будем готовы (за счет вакцинации населения), а не как сейчас к этой третьей волне, к четвертой уже волне, то по факту мы проведем ее незаметно, — сказал специалист в эфире "Первого канала".

Тимаков добавил, что весной вирус будет продолжать мутировать в тех странах, где низкий охват вакцинации.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что настоящее время мир находится в начале новой волны пандемии коронавирусной инфекции. Он обратил внимание, что в мире значительно выросли заболеваемость и смертность от коронавируса, число летальных исходов накануне увеличилось после продолжавшегося на протяжении десяти недель снижения. По словам главы ВОЗ, большая часть населения планеты "находится в полной зависимости от вируса, поскольку не имеет доступа к вакцинам".