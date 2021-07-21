Психиатр рассказал, что ждет устроившего стрельбу в школе в Казани Галявиева после признания невменяемым

Психиатр рассказал, что ждет устроившего стрельбу в школе Казани Галявиева после признания невменяемым. Фото: пресс-служба Советского суда Казани

Устроивший стрельбу в школе в Казани Ильназа Галявиева признали невменяемым в момент совершения массового убийства. В эфире Радио «Комсомольская правда» врач-психиатр и судебный психиатрический эксперт Артем Гилев рассказал, куда после этого могут отправить студента, убившего семь детей и двух учительниц.

По словам специалисты, после этой экспертизы эксперты признали, что Галявиев не мог отвечать за свои действия и руководить ими.

- После суд на основании этого признает его невменяемым, а эксперты рекомендуют какие-либо меры. Например, это могут быть принудительные меры медицинского характера для лечения в стационаре специализированного типа. Там он будет проходит лечение до момента наступления стойкой ремиссии. После он выписывается под амбулаторное принудительное лечение, его наблюдает психиатр по месту жительства. Он постоянно будет обязан приходить, когда требует доктор, обязан принимать лечение, - сообщил психиатр.

Артем Гилев также объяснил, как Ильназ Галявиев могу за несколько дней до нападения на школу спокойно купить оружие, ведь для этого он должен был пройти экспертизу. По словам судебного психиатрического эксперта, преступник мог болеть давно, однако, когда пришел к психиатру, был в состоянии ремиссии, поэтому врач не смог выявить расстройство психики.

- У нас есть разные расстройства психики. Есть те, которые характеризуются хроническим течением, есть варианты, когда, например, возник у человека психоз, но один раз в жизни, и больше никогда у человека не повторился, - заключил Артем Гилев.

Как ранее писал сайт kp.ru, в настоящее время после экспертизы устроивший стрельбу в школе в Казани Ильназ Галявиев переведен в психиатрическую больницу в СИЗО-2.