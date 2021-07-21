Российские Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два российских бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота", - сказано в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что продолжительность полета составила более семи часов. Российские стратегические самолеты сопровождали также норвежские истребители F-16 ВВС.

В Минобороны отметили, что экипажи регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Полеты самолетов Воздушно-космической силы РФ всегда выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.