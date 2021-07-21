Путин: иностранные коллеги тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что не понимает иностранных коллег, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавирусной инфекции и делят эпидемию на свою и чужую. Об этом глава государства сказал в среду, 21 июля, во время совещания с правительством России.

- Конечно, мне трудно понять многих иностранных коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию коронавирусной инфекции на свою, чужую, тормозят, в частности, регистрацию российских вакцин от заболевания, которые являются безусловно безопасными, эффективными, - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России также выразил надежду, что эту работу все же получится организовать совместно.

Как писал сайт kp.ru, Владимир Путин также заявил, что на территории России необходимо увеличить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции.