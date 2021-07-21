За время льготной ипотеки новостройки подорожали почти на 33% Фото: Евгения ГУСЕВА

За время действия в России льготной ипотеки цены на квартиры в новостройках подорожали без малого на 33%. Рост стоимости с апреля 2020 года, когда стартовала госпрограмма, составил 32,9%. В среднем цена предлагаемой в новостройках квартиры выросла на 30,9%.

Такие данные приводятся в исследовании федерального портала «Мир квартир», поступившего в распоряжении газеты «Известия».

Эксперты портала сравнили стоимость новостроек в 70 крупнейших российских городах с апреля 2020 год по конец июня 2021 года. В четырех регионах стоимость выросла более чем на половину.

Регионы, где максимально подорожали новостройки:

Сочи - 57,4%,

Севастополь - 56,6%,

Омске - 54,3%,

Саратов - 53,1%.

Курган - 47,9%,

Кемерово - 47,9%,

Томск - 47,2%,

Иркутск - 44,2%,

Саранск - 43,5%,

Калининград - 43%.

Москва - 33,5%,

Санкт-Петербург - 29,1%.

Регионы, где новостройки прибавили в цене меньше всего:

Магнитогорск - 5,3%,

Уфа - 12,6%,

Нижний Тагил - 15,7%,

Грозный - 17,8%,

Ижевск - 18,3%,

Киров - 18,4%,

Екатеринбург - 19,9%,

Сургут - 21,1%,

Астрахань - 23%,

Ульяновск - 23,2%.

Пока цены росли, средняя площадь, которую могли позволить себе россияне, сокращалась. Она упала на 2 кв.м. теперь чаще всего приобретают жилье площадью 56,1 кв. м, сообщает ФАН.