За время льготной ипотеки новостройки подорожали почти на 33%
Фото: Евгения ГУСЕВА
За время действия в России льготной ипотеки цены на квартиры в новостройках подорожали без малого на 33%. Рост стоимости с апреля 2020 года, когда стартовала госпрограмма, составил 32,9%. В среднем цена предлагаемой в новостройках квартиры выросла на 30,9%.
Такие данные приводятся в исследовании федерального портала «Мир квартир», поступившего в распоряжении газеты «Известия».
Эксперты портала сравнили стоимость новостроек в 70 крупнейших российских городах с апреля 2020 год по конец июня 2021 года. В четырех регионах стоимость выросла более чем на половину.
Регионы, где максимально подорожали новостройки:
Сочи - 57,4%,
Севастополь - 56,6%,
Омске - 54,3%,
Саратов - 53,1%.
Курган - 47,9%,
Кемерово - 47,9%,
Томск - 47,2%,
Иркутск - 44,2%,
Саранск - 43,5%,
Калининград - 43%.
Москва - 33,5%,
Санкт-Петербург - 29,1%.
Регионы, где новостройки прибавили в цене меньше всего:
Магнитогорск - 5,3%,
Уфа - 12,6%,
Нижний Тагил - 15,7%,
Грозный - 17,8%,
Ижевск - 18,3%,
Киров - 18,4%,
Екатеринбург - 19,9%,
Сургут - 21,1%,
Астрахань - 23%,
Ульяновск - 23,2%.
Пока цены росли, средняя площадь, которую могли позволить себе россияне, сокращалась. Она упала на 2 кв.м. теперь чаще всего приобретают жилье площадью 56,1 кв. м, сообщает ФАН.