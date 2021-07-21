Голикова: вакцинация от коронавируса в России идет активно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинация от коронавирусной инфекции на территории России в настоящее время идет активно, поствакцинальных осложнений не наблюдается. Об этом в среду, 21 июля, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании с правительством.

- На сегодняшний день вакцинация от коронавируса в России идет активно, отечественные вакцины работают, случаев поствакцинальных осложнений не отмечается. Все побочные явления после прививки, как правило, ограничиваются местными реакциями. В некоторых случаях наблюдается повышение температуры тела, - сообщила она.

По словам Татьяны Голиковой, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции уже привились 33,6 миллиона россиян, полный курс вакцинации от заболевания прошли 22,6 миллиона человек.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости увеличения темпов вакцинации от коронавирусной инфекции на территории государства.