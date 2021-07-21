Голикова: наиболее близки к коллективному иммунитету от коронавируса 17 регионов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наиболее близки к 60% коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции 17 российских регионов, в том числе Москва. Об этом в среду, 21 июля, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании с правительством.

- Наиболее близки к достижению коллективного иммунитета или показателя в 60 процентов с учетом вакцинированных, переболевших коронавирусом, в том числе в бессимптомной форме, в настоящее время 17 регионов России. В том числе это Москва и Санкт-Петербург, - отметила она.

В список также вошли республики Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия), Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Как писал сайт kp.ru, Татьяна Голикова также отметила, что в России вакцинация от коронавируса на сегодняшний день идет достаточно активно: около 33,6 миллиона жителей страны получили хотя бы одну дозу препарата, 22,6 миллиона человек полностью прошли вакцинацию.