Авиаэксперт ответил на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом российском истребителе Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший конструктор ОКБ «Сухой», кандидат технических наук Вадим Лукашевич ответил на заявление журналистов Defense Express, которые заявили, что новый российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, который был представлен на МАКС-2021 якобы является копией неудачного американского Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Авиаэксперт не согласился с данным утверждением, отметив, что Украина просто в очередной раз хочет сказать, что в России «все плохо».

- Это принципиально другая машина, они выполнены по разной аэродинамической схеме. F-35 — это классическая схема, там есть горизонтальный стабилизатор, а у нашего самолета его вообще нет. У него есть оперение в виде двух дифференциально наклоняемых плоскостей, они выполняют функции и вертикального оперения. Ничего у них общего нет в принципе. Сравнивать наш самолет и F-35 - это все равно что сравнивать Mercedes с телеграфной будкой, - подчеркнул Вадим Лукашевич в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт отметил: единственно, что может объединять эти два самолета, это то, что они находятся в равной весовой категории — эти машины одного класса по массе.