Хакеры потребовали от Saudi Aramco выкуп в 50 миллионов долларов после утечки данных Фото: REUTERS

Хакеры потребовали у саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco выкуп на сумму в 50 миллионов долларов за удаление корпоративных данных, которые были получены злоумышленниками в результате крупной утечки. Об этом в среду, 21 июля, пишет агентство Associated Press, ссылаясь на заявление компании.

Представитель Saudi Aramco подтвердили, что массив корпоративных данных, о которых идет речь, действительно принадлежит компании, но он находился в доступе у одного из подрядчиков.