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Политика21 июля 2021 19:37

Грызлов: Россия предложила провести минские переговоры в очном формате

Донбасс поддержал идею, представители Киева не озвучили возражений
Ксения АНУФРИЕВА
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Грызлов: Россия предложила провести минские переговоры в очном формате

Грызлов: Россия предложила провести минские переговоры в очном формате

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российская сторона предложила провести минские переговоры в очном формате. Это идею поддержали представители Донбасса, Киев пока что не озвучил возражений. Об этом в среду, 21 июля, в ходе беседы с журналистами заявил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.

Он объяснил, что сегодня днем контактная группа подвела предварительные итоги работы перед предстоящим перерывом.

- Россия озвучила предложение провести минские переговоры очно. Данное предложение получило поддержку Донбасса и координатора контактной группы от ОБСЕ. Киевская сторона не возражала, - сообщил Борис Грызлов.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не хочет выполнять минские договоренности, а, наоборот, пытается «размыть» их важность, говоря о том, что нужно чем-то заменить данные соглашения.