Социолог объяснила рекордный рост разводов в России последствиями самоизоляции Фото: Shutterstock

Социолог, доцент НИУ ВШЭ Ольга Савинская объяснила резкий рост разводов в России. За первые пять месяцев 2021 года расторгли браки более 251 тыс. супружеских пар, что стало семилетним рекордом.

По мнению эксперта, рост числа разводов могла спровоцировать самоизоляция. Россияне вынуждено оказались заперты по домам, и нагрузка на семьи резко возросло.

- Мужчины и женщины засели дома. Накалилась обстановка вокруг распределения обязанностей в семье. В итоге на женщин в одночасье возросла нагрузка по уходу за всеми членами семьи, - рассуждает Савинская.

Если раньше мужчина целый день находился на работе, обедал в офисе, а уборку за ним осуществляла клининговая служба, то теперь все это пришлось решать женщине.

Статистика показывает, что больше всего разводов зафиксировано на Кавказе.

Регионы, где активнее разводятся с начала 2021 года:

Ингушетия - в 3,5 раза чаще,

Чечня - в 2,7 раза,

Дагестан - в 2,1 раза,

Карачаево-Черкесия - в 2 раза,

Северная Осетия - в 2 раза.

- На Кавказе мужчина более активен в общественном пространстве, женщина – в частном. С пандемией все перевернулось, ситуация внутри обострилась, - комментирует «Известиям» социолог.

Она отметила, что в семьях бывают разные ситуации и распределение ролей у всех индивидуальное.

- Все люди разные, но в любом случае надо договариваться, находить компромиссы, - заключила специалист.

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