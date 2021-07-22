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Общество22 июля 2021 1:32

Мошенники научились оформлять кредиты на россиян через аккаунты на "Госуслугах"

Эксперт Ульянов считает, что эта проблема уже стала серьезной
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Мошенники научились оформлять кредиты на россиян через аккаунты на "Госуслугах"

Мошенники научились оформлять кредиты на россиян через аккаунты на "Госуслугах"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов рассказал о новой схеме мошенников. Теперь аферисты научились получать и использовать доступ к личным кабинетам на сайте госуслуг, а также менять там номер телефона и адреса электронной почты пользователей.

Однако самое страшное для россиян то, что преступники начали брать от имени зарегистрированных граждан кредиты и микрозаймы. По его мнению, защитой в таком случае может стать только бдительность пользователей.

Специалист полагает, что эта проблема уже стала серьезной, а в ближайшем будущем ситуация будет только усугубляться.

- Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на "Госуслугах" и, конечно, попытается монетизировать этот доступ, - рассказал РБК Ульянов.