Мошенники научились оформлять кредиты на россиян через аккаунты на "Госуслугах" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов рассказал о новой схеме мошенников. Теперь аферисты научились получать и использовать доступ к личным кабинетам на сайте госуслуг, а также менять там номер телефона и адреса электронной почты пользователей.

Однако самое страшное для россиян то, что преступники начали брать от имени зарегистрированных граждан кредиты и микрозаймы. По его мнению, защитой в таком случае может стать только бдительность пользователей.

Специалист полагает, что эта проблема уже стала серьезной, а в ближайшем будущем ситуация будет только усугубляться.

- Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на "Госуслугах" и, конечно, попытается монетизировать этот доступ, - рассказал РБК Ульянов.