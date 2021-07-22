Путин вновь выразил Меркель соболезнования в связи с гибелью людей при наводнении в Германии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин еще раз выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи со стихийным бедствием на западе Германии.

- Владимир Путин еще раз передал Ангеле Меркель соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения, - говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Ранее российский лидер уже направлял соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и немецкому президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру из-за наводнений в стране. По последним данным, общее число жертв наводнений из-за дождей в немецких федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия выросло до 42 человек.