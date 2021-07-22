Последние новости на утро 22 июля 2021: В Германии рассказали о разрушенной Россией "мечте Европы"

Важные новости утра Фото: Александр КОЦ

Последние новости на утро 22 июля 2021 года.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, где описана "мечта Европы", которой оказалось не суждено сбыться. В материале издания говорится, что Европа хотела бы, чтобы у России произошли столкновения с непреодолимыми трудностями, после чего Москва "могла бы пойти на попятную и вновь обратила свой взор на Запад". Отмечается, что на деле такие надежды разошлись с реальностью, поскольку внутреннее развитие России вызвало эмоциональное отторжение в ЕС и США.

Президент США Джо Байден заявил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" остановить не представляется возможным, поскольку проект реализован на 99%.

Привитые граждане способны снижать риск заражения непривитых родственников в три раза. О том, как работает "коконный иммунитет" и кого можно защитить таким способом, рассказал врач Евгений Тимаков.

Российский президент Владимир Путин дал поручения правительству. На этот раз обсуждали не глобальные планы на будущее, а решение оперативных задач - следить за уровнем вакцинации граждан, леса передать федералам, а также открыть больше ярмарок.

В Китае число погибших в результате наводнения увеличилось до 33 человек. В зоне бедствия после стихии находятся более трех миллионов граждан, более 250 тысяч удалось экстренно эвакуировать.

На Украине в соревнованиях по уличному баскетболу участвовала детская команда под названием "Гитлеровцы". Однако местные жители, судьи турнира и сотрудники полиции даже не обратили внимание на название школьной команды.

Мошенники научились получать и использовать доступ к личным кабинетам граждан на "госуслугах". Там аферисты меняют номера телефонов и адреса электронной почты пользователей. Однако самое страшное для россиян то, что преступники начали брать от имени зарегистрированных граждан кредиты и микрозаймы.