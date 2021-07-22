Ресторанам предложили сократить порции, чтобы избежать пищевого расточительства Фото: Евгения ГУСЕВА

Российским ресторанам предложили сократить порции, чтобы бороться с пищевым расточительством. С такой инициативой выступил Союз потребителей, свое обращение общественники направили в Роспотребнадзор.

Председателя Союза потребителей РФ Петр Шелища объясняет, что часто в заведениях общепита или на деловых мероприятиях не доедают заказанные блюда. В итоге происходит чрезмерное потребление, образуется много отходов.

Даже в ООН поставили цель, которая предусматривает сокращение потерь продовольствия в мире к 2030 году вдвое. Первым по этому пути пошел Китай. Там уже сейчас действует санкции за пищевое расточительство.

Рестораны штрафуют за навязывание крупных порций и генерацию повышенного объема пищевых отходов. Людям предоставили право заказывать тот объем продуктов, который они могут съесть. В стране задались целью «создавать атмосферу стыда за расточительство и гордости за сбережение».

Пока китайский опыт в России, конечно, не применим, но можно начать двигаться в этом направлении. Рестораторы могут ввести несколько вариантов объемов порций, чтобы потребитель мог выбрать для себя. Сейчас такой подход принят на предприятиях фастфуда.

- Можно предлагать гостям заказать половину порции, три четверти либо целое блюдо. К тому же стоит сформировать рекомендации Роспотребнадзора по рациональному объему порций для людей разного веса, - пояснил «Известиями» Петр Шелищ.

В Роспотребнадзоре пока не рассмотрели предложение и обещают это сделать в установленном порядке.

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