В России предложили увеличить штраф за использование телефона за рулем Фото: "КП" Архив

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить до 10 тысяч рублей штраф за использование телефона за рулем автомобиля. Письмо с таким предложением он направил начальнику ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову, сообщает RT.

Как передает RT, в своем обращении руководитель общественного движения обратил внимание на дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 16 июля в Солнцеве, указав на то, что некоторые СМИ сообщали, что виновница аварии в момент наезда на пешеходов могла использовать телефоном.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части повышения штрафа для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тысяч рублей», – говорится в обращении Курдесова.

На сегодняшний день штраф за подобное правонарушение составляет 1,5 тысячи рублей. Курдесов считает, что это является незначительным наказанием.

Напомним, 16 июля девушка сбила на «зебре» семью с тремя детьми. Выяснилось, что она получила права в прошлом году, и семья подарила ей Mazda 3. Как писал сайт kp.ru, в ночь на 17 июля в одной из больницы Москвы умер пятилетний мальчик, который оказался под колесами автомобиля. Когда вертолет забирал его с места ДТП, ребенок уже был в критическом состоянии. Он находился в состоянии комы с перелом основания черепа.