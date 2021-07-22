США консультировались с Украиной при подготовке соглашения с Германией по "Северному потоку - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США активно консультировались с Украиной при подготовке соглашения с Германией по проекту газопровода «Северный поток – 2», включив предложения украинской стороны в текст опубликованного позднее совместного заявления Вашингтона и Берлина. Об этом сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга в ходе брифинга, посвященного сделки по трубопроводу.

Представитель Госдепартамента опровергла заявления СМИ о том, что Белый дом оказывал давление на Киев с требованиями не критиковать предстоящие соглашения Берлина с Вашингтона по «Северному потоку – 2», отметив, что Украина является партнером США. «И мы не запугиваем своих партнеров», - заявила она, отметив, что американская сторона активно взаимодействовал с незалежной «на многих уровнях».

«Мы делились деталями и идеями, в том числе текстом самого заявления … Мы, как я уже говорила, активно взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и ее идеи в это заявление», - сообщила она в ходе брифинга, подчеркнув, что США рассчитывают поступать таким же образом и в будущем.

Напомним, в США сообщили, что Германия обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей. МИД ФРГ в свою очередь заявил, что Берлин и Вашингтон нашли конструктивное решение по проекту газопровода, отметив, что немецкая сторона будет работать над обеспечением транзита газа через Украину.