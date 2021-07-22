Роскачество нашло токсичное вещество в женском нижнем белье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты Роскачества провели проверку женского нижнего белья и обнаружили в продукции известного бренда токсичное вещество. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В рамках контроля за качеством товаров легкой промышленности специалисты поревели исследование женского нижнего белья 20 российских и зарубежных брендов. Среди них Incanto, Intimissimi, Women'secret, Victoria's Secret, Oysho, Tezenis, Triumph, H&M, Uniqlo, «Дефиле» и другие марки.

«В нижнем белье (трусы) Incanto (произведено в Китае) содержание стирола оказалось почти в 10 раз выше нормы. Данная продукция не имеет права продаваться в магазинах», - сообщили в Роскачестве.

Кроме того, у некоторых брендов зафиксировали низкий уровень гигроскопичности - способность материала поглощать и удерживать влагу. Такое нарушение выявили у произведенного в Китае нижнего белья Incanto, Kiabi, Innamore, Deceо, а также Women'secret из Мьянмы, вьетнамского Oysho, Tezenis (Шри-Ланка) и белорусского Milavitsa. Из российских брендов наименьший показатель зарегистрировали у «Дикой орхидеи» (Wild Orchid).

Как отметили специалисты, негигроскопичный материал сохраняет влагу на поверхности, что в итоге может привести опрелости и грибковым заболеваниям.

Некоторые бренды уже отозвали свои партии товаров, ознакомившись с результатами исследования ведомства.