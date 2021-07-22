Рестораторы не обрадовались предложению сократить объемы порций в заведениях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров оценил инициативу по сокращению порций в ресторанах. С таким предложением выступил Союз потребителей, по их мнению, рестораны нужно обязать предлагать посетителям порции разного размера – это поможет избежать пищевого расточительства.

По мнению Игоря Бухарова, в каждом заведении самостоятельно принимают вопросы по меню и вмешиваться в этот процесс неправильно. Гости всегда могут пойти в тот ресторан, который соответствует их предпочтениям.

- В России нет больших порций, в отличие от Израиля и США. Наши предприниматели нацелены на сокращение пищевых отходов, рестораны планируют свои закупки, это ведется из СССР. Школа организации заведений общественного питания Союза научила поваров работать в таком режиме, — сказал Игорь Бухаров «Известиям».

В Роспотребнадзоре, куда Союз направил свое обращение, пока не прокомментировали инициативу. А вот эксперты полагают, что для потребителя это выйдет, скорее минусом.

- Цена блюда от этого не упадет, так как повар тратит на приготовление одно и тоже время. Подход по выбору порций актуален только для столовых, где сразу готовят большой объем супов, гарниров и мяса. Поэтому заведение может продать любую порцию без каких-либо потерь, - комментирует гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица.