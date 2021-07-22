МИД РФ: Талибы* контролируют почти всю границу Афганистана с Таджикистаном

Талибы* контролируют почти всю границу Афганистана с Таджикистаном, сообщили в МИД РФ
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Боевики радикального движения «Талибан»* контролируют уже почти полностью контролируют афганско-таджикскую границу, другие террористические организации укрепляют свое влияние на севере Афганистана, сообщил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
Как заявил дипломат в интервью РИА Новости, активность террористов связана с поспешным выводом войск США и НАТО из Афганистана». По его словам, северные провинции страны начали превращаться в новые «горячие точки», где усилились такие организации, как ИГ** и «Аль-Каида».*** Также он отметил, что производство наркотиков в Афганистане достигло рекордных показателей.
Обострившаяся ситуация представляет прямую угрозу странам Центральной Азии, подчеркнул Руденко.
Как писал сайт kp.ru, Россия на фоне ситуации в Афганистане приняла решение усилить базу в Таджикистане новыми БМП.
Напомним, накануне во вторник, 20 июля, неизвестные боевики выпустили несколько ракет по президентскому дворцу в столице Афганистана Кабуле. Ранее «Талибан»* заявил о взятии под контроль стратегического пункта на границе с Пакистаном. До этого талибы* подняли свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана, заняв территорию на мосту через реку Пяндж напротив контрольно-пропускного пункта.
*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация
**ИГ – Международная террористическая организация «Исламское государство»*, запрещенная в РФ
***"Аль-Каида" – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ