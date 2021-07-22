Байден: в США идет пандемия коронавируса среди непривитых

Джо Байден. Фото: REUTERS

В Соединённых Штатах распространяется пандемия коронавирусной инфекции среди тех, кто не сделал прививку от COVID-19. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

«Всё просто: у нас пандемия среди тех, кто не вакцинирован. Вот так просто», - заявил американский в ходе общения с гражданами, отметив, что если человек вакцинирован от коронавируса, то не будет госпитализирован и не умрет.

Байден сообщил, что среди 10 тысяч человек, которые умерли от коронавирусной инфекции в последнее время, 9 950 не были привиты от COVID-19. Президент США также выразил надежду на начало вакцинации детей младше 12 лет, отметив, однако, что решение о вакцинации в таком возрасте будет принято, когда появится достаточно для того оснований.

Напомним, накануне директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США Рошель Валенски заявила о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране, отметив, что COVID-19 «становится пандемией непривитых» и что вакцинированные люди защищены от тяжелого течения заболевания.