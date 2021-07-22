Врач-психиатр дал совет как снизить стресс после выхода из отпуска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето – традиционное время отпусков. Главный врач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин дал совет, как минимизировать стресс после возвращения на работу с отдыха.

Эксперт отмечает, что о возвращении стоит позаботиться еще до начала отпуска. Для этого важно справиться с делами, подчистить «хвосты», чтобы во время отдыха ничего не тяготило. Многие ошибочно полагают, что все новые важные задачи лучше решать уже после отпуска, однако это не так. За них стоит браться заранее, так как после возвращения наступит рутина, в которой сложно выкроить время на новый важный проект.

- Если намечается сложный проект, то лучше заняться его реализацией до отпуска, хотя бы начать. Тогда есть шанс, что после возвращения не свалится груда дел, - объяснил Масякин.

Перед уходом на отдых стоит плодотворно потрудиться. Совершить ряд важных встреч и звонков, чтобы после возвращения иметь возможность постепенно входить в ритм, а не оказаться в самой гуще событий.

- Не должно быть очень горящих дел, которые заставят человека в первый день после отпуска столкнуться с эмоциональной загрузкой, — рассказал врач телеканалу «360».

Кстати, возвращаться на работу в понедельник – не самое удачное время. Лучше выбрать среду или четверг. Это позволит потрудиться сокращенную неделю и снова уйти на выходные, восстановить рабочий ритм.

- Первое время на работе нужно стараться делать небольшие пятиминутные перерывы между задачами. В это время можно спокойно посидеть в кресле, закрыть глаза, переключиться на соцсети. Все это поможет наладить привычный ритм, - заключил эксперт.

Ранее эксперты составили среднестатистический портрет российского отдыхающего. В среднем россияне отправляются на отдых на 11 дней и тратят на билеты 16 тысяч рублей. Каждый пятый турист отдыхает вместе с детьми, сообщает газета "Известия".