«Ростех» начал разработку авиадвигателей на водороде Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Ростех» начал разработку авиационных двигателей на водороде, их производством займется «Объединенная двигателестроительная корпорация».

О старте программы по разработке энергетических установок авиационного и наземного применения на водородном топливе госкорпорация объявила во время авиасалона МАКС-2021. Как сообщается на сайте «Ростеха», рассматриваются две технологии: непосредственное сжигание водородного топлива в модифицированных газовых турбинах и электрохимическое преобразование топлива в электрическую энергию с использованием топливных элементов.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что Россия может занять пятую часть мирового рынка торговли водородом – это примерно тот уровень, который на сегодня страна занимает в торговле газом и нефтью. По его словам, Россия может обеспечить конкурентную стоимость производства водорода в первую очередь из природного газа.