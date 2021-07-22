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Экономика22 июля 2021 10:30

«Ростех» начал разработку авиадвигателей на водороде

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что РФ может занять пятую часть мирового рынка торговли водородным топливом
Абдулла ШАКИРОВ
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«Ростех» начал разработку авиадвигателей на водороде

«Ростех» начал разработку авиадвигателей на водороде

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Ростех» начал разработку авиационных двигателей на водороде, их производством займется «Объединенная двигателестроительная корпорация».

О старте программы по разработке энергетических установок авиационного и наземного применения на водородном топливе госкорпорация объявила во время авиасалона МАКС-2021. Как сообщается на сайте «Ростеха», рассматриваются две технологии: непосредственное сжигание водородного топлива в модифицированных газовых турбинах и электрохимическое преобразование топлива в электрическую энергию с использованием топливных элементов.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что Россия может занять пятую часть мирового рынка торговли водородом – это примерно тот уровень, который на сегодня страна занимает в торговле газом и нефтью. По его словам, Россия может обеспечить конкурентную стоимость производства водорода в первую очередь из природного газа.