Курс евро 22 июля 2021 упал ниже 87 рублей впервые с 6 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 22 июля 2021 года, курс рубля прибавил в цене по отношению к евро и доллару. Европейская валюта опустилась до 87 рублей, впервые с 6 июля.

Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 10:02 по московскому времени евро потерял в цене 0,3 процента, и опустился до 86,98 рубля. К 10:13 курс европейской валюты замедлил падение до 0,26 процентов и находился на уровне 87,01 рубля. Курс доллара снизился на 0,4 процента до 73,72 рубля.

По данным торговой площадки, к 10:07 мск индекс Московской биржи рос на 0,54 процента до 3742,93 пункта, а индекс РТС - до 1598,46 пункта (плюс 0,78 процентов).

Напомним, накануне биржевая стоимость бензина Аи-92 превысила 57 тысяч рублей за тонну, при этом индекс марки «Регуляр-95» (Аи-95) превысил 59,8 тысяч рублей. Обе цены обновили исторический максимум 2020 года.