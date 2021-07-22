На Мадагаскаре предотвращено покушение на президента страны

Андри Радзуэлина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Мадагаскаре совершили покушение на президента страны Андри Радзуэлина.

Как передает агентство Agence France-Presse, покушение было предотвращено. Сообщается, что власти задержали несколько «иностранцев и жителей Мадагаскара».

Радиостанции RFI со ссылкой на прокуратуру заявляет, что задержаны франко-малагасиец Поль Рафанохарана и француз Филипп Франсуа. Источник издания сообщает, что оба находятся под стражей. Уточняется, что Рафанохарана задержан в своем доме вечером во вторник, 21 июля, операцию проводили около десяти вооруженных людей. Франсуа задержали в зале вылета местного аэропорта, когда тот собирался улететь во Францию.

Напомним, 7 июля в своей резиденции был застрелен президент Гаити Жовенель Моиз. Премьер страны Клод Жозеф сообщил, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, говорившие на испанском и английском языках. В результате нападения пострадала и жена главы государства Мартин Моиз, которая находится в критическом состоянии. Как писал сайт kp.ru, число арестованных по подозрению в причастности к этому преступлению возросло до 23 человек.