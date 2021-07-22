МИД РФ: Германия и Франция подыгрывают новым идеям Украины по урегулированию в Донбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Украинские власти предлагают много новых инициатив по Донбассу, а Германия и Франция ей в этом подыгрывают. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Западные страны, прежде всего наши партнеры по «нормандскому формату»…Киеву подыгрывают, пытаясь возложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса в решении конфликта в Донбассе», – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Как отметил Руденко, предлагая новые варианты урегулирования конфликта в Донбассе, Украина пытается «отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению обязательств в рамках Минских соглашений». Он также обратил внимание, что идею использовать новый формат переговоров украинский президент Владимир Зеленский озвучил не партнерам по «нормандской четверке», а представителям СМИ.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия будет поддерживать любые мирные договоренности по военному конфликту в Донбассе.

В Кремле заявляли, что Украина пытается размыть важность Минских соглашений.