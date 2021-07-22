Путин поздравил Газманова с 70-летием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Олега Газманова с 70-летием.

«Человек многогранного таланта и большой творческой энергии, вы добились широкой популярности как певец, поэт, композитор, продюсер, как яркий представитель отечественной эстрады. Ваши выступления отличает артистичность и узнаваемый исполнительский стиль», – сказано телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Олег Газманов – советский и российский эстрадный певец, композитор, поэт и продюсер. Выступал в таких коллективах, как ВИА «Синяя птица», группы «Диво», «Галактика» и «Эскадрон». В 1995 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России, в 2001 – народного артиста. Газманов является семикратным обладателем Национальной российской премии «Овация».

С 2002 года является Послом доброй воли Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ. В 2012 году принял участие в записи государственного гимна России с Академическим ансамблем песни и пляски имени А. В. Александрова. Во время президентских выборов 2018 года был доверенным лицом Владимира Путина.