В России 22 июля 2021 выявлен 24 471 случай заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировали 24 471 новый случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в четверг, 22 июля, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется, наибольшее число заразившихся зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 4 287. На второе место по количеству заболевших вернулся Санкт-Петербург с показателем 1 943. Тройку замыкает Московской области с 1 835 инфицированными.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заболевания коронавирусом выявили во всех в 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 9,9 процентов заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 796 летальных исхода, а полностью выздоровели 22 660 человека.

Таким образом, по состоянию на четверг, 22 июля, общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 6 054 711 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 151 501 заболевших, а полностью выздоровели 5 427 457 пациента.