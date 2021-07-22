МХАТ перенес показ спектакля с Бузовой Фото: Иван Макеев

Московский художественный академический театр имени Горького решил перенести спектакль «Чудесный грузин», в котором играет певица и телеведущая Ольга Бузова, рассказал заместитель художественного руководителя МХАТ Захар Прилепин.

Театр заключил с Бузовой контракт на участие в двух показах спектакля – 17 и 18 сентября. Как сообщил Прилепин ТАСС, в сентябре его не покажут из-за выборов в Государственную думу. Такое решение принял худрук МХАТ Эдуард Бояков.

«Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками…Все будут пытаться топтаться на этой теме», – отметил Прилепин.

Также, по словам писателя, в спектакле есть некоторые «неоправданные моменты», например, «легкая комичность» в изображении Владимира Ленина и Надежды Крупской. «Я все это не приемлю – я к этому строго отношусь», – сказал он.

Напомним, премьера «Чудесного грузина» состоялась 11 июня. Спектакль рассказывает о юности Иосифа Сталина. На роль певички из кабаре Беллы пригласили Ольгу Бузову, которая назвала «Чудесного грузина» главной премьерой сезона. Все билеты на спектакль были распроданы.