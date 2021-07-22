Суд изъял в пользу государства имущество Арашуковых на сумму свыше 1,3 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи на сумму более 1,3 млрд рублей.

«Стоимость имущества составила более 1 миллиарда 300 миллионов рублей - по версии прокуратуры. В ходе длительного процесса Генпрокуратура отказалась от требований в отношении двух квартир, в Черкесске и Ставрополе, и части предметов роскоши. В части оставшихся требований суд удовлетворил их в полном объёме», - приводит РИА Новости слова адвоката Владимира Постанюка.

Напомним, 30 января прошлого года Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Сенатора обвинили в двух заказных убийствах по политическим мотивам. Следствие заявило, что политик организовал в 2010 году убийство лидера молодёжного движения, который отказался помочь в борьбе за пост премьер-министра Карачаево-Черкесии. Затем он поручил убить одного из соперников на эту должность.

Его отца, Рауля Арашукова, задержали в тот же день. Арашукова-старшего, советника генерального директора «Межрегионгаза» обвиняют в создании преступного сообщества с участием сына-сенатора. Как сообщается, участники группировки при помощи преступных схем похищали газ у «Газпрома», списывая недостачу то на транспортные потери, то на абонентов, которых не существовало. В мошеннической схеме также был предусмотрен срыв пломб с газовых счётчиков и аннулирование их показателей.

Арашуковы, по версии следствия, похитили газ примерно на 32 миллиарда рублей. Фиктивное трудоустройство в компанию мамы и сестры сенатора обошлось «Газпрому» в ещё 770 миллионов рублей. Кроме того, следствие арестовало более 107 дорогих иномарок и 100 объектов недвижимости, принадлежавших семье сенатора.