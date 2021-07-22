Теннисист Хачанов рассказал об атмосфере на Олимпиаде в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов Фото: REUTERS

Один из лучших теннисистов России Карен Хачанов рассказал о своем отношении к Олимпиаде в Токио. По словам спортсмена, запрет на флаг и ковидные ограничения сильно влияют на спортсменов, и на всю атмосферу Олимпийских игр. Однако это по-прежнему главные и самые масштабные соревнования в жизни каждого участника, поэтому порой приходится мириться с тем, что не нравится.

«Может, визуально это не праздник, но внутри совсем другие ощущения. Ты должен осознавать, для чего туда едешь: представлять страну, отстаивать ее честь. Визуально все немножко грустно - не видеть зрителей, не побывать на обычном открытии, мы не можем нести флаг из-за дополнительных санкций. Очень много моментов, которые огорчают. Но ты либо смиришься, либо не едешь», - поделился своими мыслями спортсмен.

Также Хачанов добавил, что для него большая честь представлять Россию, особенно сейчас, в условиях политической нестабильности в мире.

«Если брать меня, Россию, мне кажется, с детства Олимпиада для нас - некий символ патриотизма. Игры отражали какую-то битву. Для нас это очень важный турнир, особенно с учетом политической ситуации в мире», - цитирует теннисиста «Российская газета».

Напомним, ранее сообщалось, что впервые за 127 лет Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение изменить лозунг Игр. До сих пор соревнования проходили под девизом «Быстрее, выше, сильнее!», новый же вариант лозунга будет звучать как «Быстрее, выше, сильнее — вместе», передает Пятый канал.

Добавим, накануне открытия Игр российские спортсмены сдали тесты на коронавирус, в результате, все участники сборной оказались здоровы, сообщает телеканал «360».