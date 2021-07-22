Правительство направит дополнительно 1,5 миллиарда на выплаты многодетным семьям Фото: Правительство Хабаровского края

Российским семьям будет направлено почти 1,5 миллиарда рублей на ежемесячные пособия, предусмотренные при рождении третьего и последующих детей, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Такие семьи будут получать выплаты, пока детям не исполнится три года. Размер пособий зависит от отдельного субъекта страны и равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. Всего в этом году на такие выплаты федеральный бюджет направит почти 58 миллиардов рублей, сказал премьер-министр.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 в Государственной думе приняли поправки о новых мерах поддержки семей с детьми, родителей дошкольников и беременных женщин: свыше двух милллионов семей получат дополнительные социальные выплаты.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что широкая кампания по единовременным выплатам семьям со школьниками должна начаться 1 августа 2021.