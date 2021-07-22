Власти РФ проработают вопрос о поставках продукции напрямую от фермеров Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские власти собираются в течение двух недель решить вопрос с федеральными торговыми сетями о поставках продукции напрямую от фермеров для того, чтобы привести снижению цены на овощи в августе текущего года. Такое заявление сделал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе встречи с фермерами Первомайского района Алтайского края.

Как сообщили аграрии, рост цен на овощи связан в том числе с перекупщиками, накручивающими цены на овощи, из-за чего, например, картофель в магазинах продается втрое дороже.

Турчак указал на необходимость сдерживать рост цен, и отметил, что днем ранее простая мысль была сформулирована президентом России Владимиром Путиным на совещании с правительством, который предложил обеспечить фермерам прямой доступ к реализации своей продукции, «чтобы не было прилипал, которые наценку выставляют у себя, еще и сети присоединяются».

«Сейчас, я думаю, в течение ближайших двух недель с федеральными сетями вопрос доработаем. Очевидно, что ценник упадет, на первом этапе через две недели, второе снижение мы планируем к концу августа», - заявил секретарь генсовета «Единой России».

По его словам, сети готовы работать непосредственно с аграриями. Также активная поддержка ожидается от властей российских регионов, в том числе увеличение числа ярмарок. «По нашим расчетам, двукратное увлечение ярмарок по стране автоматически приведет к снижению цен», - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что морковь и картофель подорожали почти на 100 процентов с начала года.