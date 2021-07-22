Протасевич заявил, что истинными организаторами протестов в Белоруссии были Telegram-каналы Фото: скриншот из видео

Telegram-канал Nexta и другие подобные площадки были настоящими организаторами протестов в Белоруссии, заявил бывший главный редактор канала Роман Протасевич.

В интервью литовскому изданию Vakaro zinios он рассказал, что решил развернуть информационно-развлекательный контент площадки в сторону политики после самоубийства инспектора ГАИ в Могилеве весной 2019 года. Тогда в эфире Nexta был показан «Лукашенко. Уголовное дело», а вскоре на белорусско-польской границе задержали одного из создателей фильма.

«Мы собрали талантливую команду, размещали посты на актуальные темы, узнаваемость канала неуклонно росла. Начавшаяся зимой 2020 года пандемия COVID-19 стала новым стимулом для нашего роста. Правительство имело тенденцию скрывать информацию, связанную с инфекцией, а мы ее транслировали…В то же время доверие к правительству становилось все слабее. Я бы сказал, это было началом становления гражданского общества в Белоруссии», – сказал Протасевич.

По его словам, единой оппозиции перед президентскими выборами в стране не сложилось, и ее формированием занялись Telegram каналы. Как считает блогер, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не тянула на роль лидера оппозиции и не могла повести за собой народ. Протесты в республики начались именно Telegram-площадки, рассказал он.

«Их организовали и координировали Telegram-каналы. Более того, протесты были направлены не за какого-то оппозиционного «кандидата в кандидаты», а против надоевшего большинству правительства Лукашенко. Именно Telegram-каналы и был тем настоящим лидером, который вывел людей на улицы», – отметил Протасевич.

Напомним, 23 мая 2021 в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки лайнера был задержан бывший главный редактор запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.