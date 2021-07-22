Бундестаг: односторонняя поддержка Украины в вопросах энергетики не в интересах ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Односторонняя поддержка Киева по вопросам энергетики не в интересах Берлина. Такое заявление сделал глава комитета Бундестага по энергетике. Об этом сообщил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя сделку между ФРГ и США по «Северному потоку – 2».

«Односторонняя солидарность с Украиной не соответствует интересам Германии. Нужно напомнить и Украине о необходимости соблюдения соглашений», - приводит ТАСС слова главы комитета, который отметил, что причиной газового спора между Москвой и Киевом было то, что украинская сторона не оплачивала поставки газа, однако потребляла его.

При этом Эрнст заявил, что «Северный поток – 2» будет достроен до конца без опасений американских санкций, что является успехом, но нельзя принять того факта, что Берлин должна занять агрессивную позицию по отношению к Москве.

«"Северный поток - 2" будет достроен без новых угроз санкций со стороны США. Это успех. Но то, что Германия взамен должна занять агрессивную позицию по отношению к России, противоречит мысли о суверенитете Германии и Европы», - заявил он.

Напомним, ранее в МИД ФРГ заявили, что Берлин и Вашингтон нашли конструктивное решение по проекту трубопровода, отметив, что немецкая сторона будет работать над обеспечением транзита газа через Украину.