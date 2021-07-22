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Политика22 июля 2021 13:39

Меркель: Сделка ФРГ и США не устраняет все разногласия по "Северному потоку - 2"

Канцлер подчеркнула, что было важно установить определенные критерии, которые позволили бы сохранить за Украиной статус транзитера газа
Анастасия РЫШКОВА
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Канцлер подчеркнула, что было важно установить определенные критерии, которые позволили бы сохранить за Украиной статус транзитера газа.

Канцлер подчеркнула, что было важно установить определенные критерии, которые позволили бы сохранить за Украиной статус транзитера газа.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что достижение договоренности по "Северному потоку - 2" является хорошим шагом вперед, но она еще не устраняет все разногласия по проекту.

"Я думаю, что соглашение с правительством США не цементирует разногласия, но оно и не устраняет всех разногласий. Они остаются, и это мы видели вчера по реакции", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Политик подчеркнула, что было важно установить определенные критерии, которые позволили бы сохранить за Киевом статус транзитера газа и не допустили бы использования Россией энергоресурсов как "оружия".

Меркель напомнила, что Москва неоднократно заявляла, что не намерена использовать энергоресурсы как оружие.

"Это высказывание, здесь я ловлю на слове", - сказала канцлер.

Ранее портал kp.ru сообщал о том, что Вашингтон и Берлин пришли к соглашению по «Северному потоку-2». Германия будет требовать рестрикций Брюсселя в отношении России, если Москва будет использовать проект, как "оружие". При этом Киев не уверен, что Москва будет соблюдать данные обещания.

Между тем, в России неоднократно заявляли, что не собираются при помощи "Северного потока - 2" контролировать или каким-либо образом влиять на другие государства.