Меркель: Сделка ФРГ и США не устраняет все разногласия по "Северному потоку - 2"

Канцлер подчеркнула, что было важно установить определенные критерии, которые позволили бы сохранить за Украиной статус транзитера газа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что достижение договоренности по "Северному потоку - 2" является хорошим шагом вперед, но она еще не устраняет все разногласия по проекту.

"Я думаю, что соглашение с правительством США не цементирует разногласия, но оно и не устраняет всех разногласий. Они остаются, и это мы видели вчера по реакции", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Политик подчеркнула, что было важно установить определенные критерии, которые позволили бы сохранить за Киевом статус транзитера газа и не допустили бы использования Россией энергоресурсов как "оружия".

Меркель напомнила, что Москва неоднократно заявляла, что не намерена использовать энергоресурсы как оружие.

"Это высказывание, здесь я ловлю на слове", - сказала канцлер.

Ранее портал kp.ru сообщал о том, что Вашингтон и Берлин пришли к соглашению по «Северному потоку-2». Германия будет требовать рестрикций Брюсселя в отношении России, если Москва будет использовать проект, как "оружие". При этом Киев не уверен, что Москва будет соблюдать данные обещания.

Между тем, в России неоднократно заявляли, что не собираются при помощи "Северного потока - 2" контролировать или каким-либо образом влиять на другие государства.