Песков: Кремль считает закономерной жалобу России на Украину в ЕСПЧ

Кремль считает закономерной жалобу России на Украину в ЕСПЧ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль считает закономерной жалобу России на Украину в Европейский суд по правам человека, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации», – сказал представитель Кремля журналистам.

Песков отметил, что Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на негативные процессы на Украине.

Напомним, Россия подала ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу на Украину. Сайт kp.ru писал, что нарушения и преступления, описанные в этой жалобе, относятся к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014. Стоит отметить, что в жалобе в ЕСПЧ «Россия против Украины» речь идет не только о воинских преступлениях в Донбассе, которые занимают в обращении около трети.