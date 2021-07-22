Киев поставил под сомнение обязательства России в отношении энергетической безопасности Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев проанализирует экономическую составляющую договоренностей Вашингтона и Берлина по "Северному потоку — 2".

Украинские власти представят свою позицию по этому вопросу после того, как детально изучат документ.

"Нам до сих пор не понятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины как транзитного государства", — добавил Кулеба на брифинге в четверг, 22 июля, трансляция которого велась на странице ведомства в фейсбуке.

Кроме того, по словам главы МИД, у украинских властей есть много вопросов к тому, как договоренность Соединенных Штатов и Германии может снизить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском магистрали.

"Мы будем разговаривать с США и ФРГ по этому поводу", — заключил Кулеба.

Напомним, что накануне Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Германия будет добиваться санкций Брюсселя против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как "оружие" влияния. В свою очередь Москва неоднократно заявляла, что не будет использовать газопровод "Северный поток - 2" как инструмент воздействия на другие страны.