Эксперт назвал признаки кражи личных данных

Эксперт объяснил, как узнать, что ваши персональные данные похищены Фото: Shutterstock

Самый явный признак того, что персональные данные пользователя похищены – это реклама. Об этом рассказал основатель и генеральный директор Vivaldi Technologies Йон фон Течнер.

«Если вы заметили, что реклама становится более адаптированной к вашему образу жизни, это значит, что ваш цифровой след собран и используется рекламодателями», - цитирует эксперта Газета.Ru.

Еще одним явным признаком похищенных данных служат рекламные звонки.

«Некоторые из способов, которые помогут вам избежать сбора ваших персональных данных, нельзя применить на практике. Например, анонимный серфинг, отказ от использования смартфона, социальных сетей и бесплатных веб-услуг. Тем не менее, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы обезопасить свои конфиденциальные данные. Например, использовать VPN-программу, часто очищать кэш и куки-файлы в интернете», — пояснил Течнер.

Кроме того эксперт посоветовал работать в режиме «инкогнито», использовать хорошее ПО, а также тщательно следить за тем, где и какую персональную информацию оставлять. К примеру, при загрузке приложений, необходимо анализировать, стоит ли соглашаться на те или иные разрешения, а в соцсетях следует в настройках отказаться от персонифицированной рекламы.