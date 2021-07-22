Захарова - о жалобе в ЕСПЧ против Украины: Россия много лет «била в набат», но Запад был нем

Захарова отметила, что в жалобе против Киева в ЕСПЧ нет политической конъюнктуры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подачу Россией жалобу в ЕСПЧ против Украины, отметила, что Москва на протяжении многих лет публично "била в набат" о нарушениях прав человека на Украине, но Запад был нем.

"Мы делали все для того, чтобы привлекать внимание к этой вопиющей ситуации, которая только лишь деградировала, в публичном пространстве. Как вы тоже знаете, и органы исполнительной власти, представители законодательной власти нашей страны били в набат на протяжении многих лет", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

По словам дипломата, раньше Россия постоянного говорила об этом в ОБСЕ, и в Совете Европы, и в ООН, а также привлекала внимание партнеров к ситуации на Украине за последние годы на уровне МИД и руководства РФ.

"Если не говорить о редких исключениях, мы видели абсолютно немую картину, когда они (западные страны - ред.) не хотели говорить на эту тему, не хотели фиксировать факты, не хотели давать им оценки, они уходили от разговора и обсуждения", - добавила Захарова.

Она отметила, что в ситуации с подачей жалобы нет политической конъюнктуры.

Как ранее сообщал портал kp.ru, Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба относится к событиям, последовавших "за сменой власти на Украине зимой 2014 года".

В жалобе указано, что власти страны ответственны за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми. Также в содержании жалобы есть пункт о дискриминации русскоязычного населения.