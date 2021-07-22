Сбившая троих детей в Москве студентка обжаловала свой арест Фото; пресс-служба Тверского суда Москвы

Студентка, сбившая в Москве троих детей на пешеходном переходе, подала жалобу на решение суда о заключении ее под стражу, рассказали в Тверском суде столицы.

«Подала жалобу на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Как писал сайт kp.ru, 16 июля 2021 на пешеходном переходе улицы Авиаторов 18-летняя студентка на «Мазде» сбила троих детей. На двухполосной дороге женщина с тремя детьми, младший из которых был в коляске, переходила дорогу аккурат по зебре. Автомобиль в правом ряду остановился, чтобы пропустить пешеходов, и женщина продолжила путь. В это время по левому ряду пронеслась иномарка, которая сшибла детей.

В результате происшествия двое из них скончались в больнице, девятимесячной девочке оказывается медицинская помощь. Обвиняемая отправлена под домашний арест, ей грозит до пяти лет колонии и лишение водительских прав.

Тверской суд Москвы избрал девушке меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 сентября.