В Москве в ближайшие три дня ожидаются температурные "выбоины" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие три дня жителей Москвы ждут температурные «выбоины», когда температура воздуха будет на два-три градуса прохладнее многолетних значений. О таком прогнозе сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшие трое суток жителей региона ждут температурные "выбоины" - когда столбики термометров будут опускаться на самое дно свежести, из-за чего воздух окажется на 2-3 градуса прохладнее многолетних показателей», - приводит РИА Новости слова специалиста.

По словам синоптика, виной такому изменению погоды станет прохождение холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, 24 июля, за которым «хлынет полярный воздух». Согласно прогнозам, по ночам воздух станет остывать до плюс 9 - плюс 14, а днем температура будет не выше плюс 18 - плюс 23.

Как сообщил Тишковец, начиная со второй половины субботы инициатива в атмосфере постепенно перейдет к антициклону, который принесет солнечную и сухую погоду, что позволит воздуху к воскресенью, 25 июля прогреться до климатической нормы, плюс 20 - плюс 25.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупредили, что Европейская часть России «посинеет» от холода к выходным.