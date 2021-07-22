В Германии «Северный поток - 2» назвали ключевым инфраструктурным проектом Европы

В Германии «Северный поток - 2» назвали ключевым инфраструктурным проектом Фото: REUTERS

Газопровод «Северный поток - 2» представляет собой ключевой инфраструктурный проект с точки зрения будущего энергоснабжения, как Германии, так и всей Европы. Такую точку зрения высказали в Восточном комитете немецкой экономики (OAOEV).

«Мы по-прежнему считаем «Северный поток - 2» ключевым инфраструктурным проектом с точки зрения будущего энергоснабжения Германии и Европы», - приводятся в распространенном заявлении слова председателя OAOEV Оливера Хермеса.

Вместе с тем представитель комитета отметил выразил на то, что достигнутое между Берлином и Вашингтоном «взаимопонимание» по «Северному потоку – 2» сможет устранить «многолетнюю неопределенность» участвующих в реализации проекта газопровода компаний, а также «расчистит путь для реализации этого важного европейского энергетического проекта».

Напомним, ранее в США сообщили, что при заключении сделки Германия обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против РФ, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей. МИД ФРГ в свою очередь заявил, что Берлин и Вашингтон нашли конструктивное решение по проекту трубопровода, уточнив, что немецкая сторона будет работать над обеспечением транзита газа через Украину.