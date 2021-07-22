Оптовая цена бензина АИ-95 обновила исторический максимум второй день подряд Фото: Мария ЛЕНЦ

Оптовая цена бензина АИ-95 второй день подряд обновила исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Биржевые индексы АИ-95 поднялись за день на 0,3%, достигнув 60,029 тысячи рублей. Тем временем стоимость бензина АИ-92 обновляет рекорд уже пятый день подряд. Сейчас его цена на бирже составляет 57,6 тысячи рублей за тонну.

Как писал сайт kp.ru, ранее биржевая стоимость бензина АИ-92 превысила 57 тысяч рублей за тонну, при этом индекс марки АИ-95 превысил 59,8 тысячи рублей. Обе цены обновили исторический максимум 2020 года.

Заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин сообщил, что биржевые цены на бензин стабилизируются к концу июля 2021 года. По его словам, причиной этому станет увеличение объемов производства топлива после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.