В России зарегистрирована тест-система для выявления штаммов коронавируса от «альфы» до «дельты». Фото: официальный сайт ФМБА России

В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления штаммов коронавирусной инфекции от «альфы» до «дельты». Об этом в четверг, 22 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Федерального медико-биологического агентства.

Сообщается, что новый тест способен выявлять штаммы вируса всего за два часа.

- Ученые ФМБА в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов для выявления генетических линий коронавируса на основе определения характерных для них мутаций в S-белке. Эта тест-система позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса всего за два часа, что в настоящее время очень актуально на фоне пандемии для понимания особенностей вируса и прогнозов клинической картины болезни, - сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне ученые подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» создали первую тест-систему для выявления антител к коронавирусу в сыворотках крови животных.